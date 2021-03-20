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Норкин рассказал анекдот о запрете выступлений "Ленинграда" в Москве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий процитировал неприличную байку в ток-шоу, посвященному запрету мата в России.

Норкин рассказал анекдот о запрете выступлений "Ленинграда" в Москве

Андрей Норкин вспомнил группу "Ленинград" и её солиста Сергея Шнурова, так как данный коллектив славится своей любовью к крепкому словцу.

Телеведущий уверен, что популярность группы скоро сойдёт на нет в связи с тем, что материться со сцены уже больше нельзя.

Норкин рассказал анекдот, который, по его мнению, ярче всего характеризует тему запрета мата в социальных сетях.

В придуманной истории фигурирует Сергей Шнуров и бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

"Пришел однажды Сергей Петрович Цой, пресс-секретарь мэра Москвы, к своему непосредственному начальнику, Юрию Михайловичу Лужкову. Принес какие-то документы, бумаги, что-то обсуждал. И в разговоре заявил: "Юрий Михайлович, тут группа ‚Ленинград" просит концерт провести в Москве". "Ленинград"? Это те, которые матом, что ли, ругаются все время со сцены? Да пошли они на…" — цитирует Норкина издание "Экономика сегодня".

 

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Автор: Елена Былкина
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