Норкин рассказал анекдот о запрете выступлений "Ленинграда" в Москве

Телеведущий процитировал неприличную байку в ток-шоу, посвященному запрету мата в России.

Андрей Норкин вспомнил группу "Ленинград" и её солиста Сергея Шнурова, так как данный коллектив славится своей любовью к крепкому словцу.

Телеведущий уверен, что популярность группы скоро сойдёт на нет в связи с тем, что материться со сцены уже больше нельзя.

Норкин рассказал анекдот, который, по его мнению, ярче всего характеризует тему запрета мата в социальных сетях.

В придуманной истории фигурирует Сергей Шнуров и бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

"Пришел однажды Сергей Петрович Цой, пресс-секретарь мэра Москвы, к своему непосредственному начальнику, Юрию Михайловичу Лужкову. Принес какие-то документы, бумаги, что-то обсуждал. И в разговоре заявил: "Юрий Михайлович, тут группа ‚Ленинград" просит концерт провести в Москве". "Ленинград"? Это те, которые матом, что ли, ругаются все время со сцены? Да пошли они на…" — цитирует Норкина издание "Экономика сегодня".