Ольга Бузова снова угодила в больницу

Экс-ведущая "Дома-2" разместила видео из больничной палаты.

Ольга Бузова повторяет контент своего бывшего бойфренда Давида Манукяна.

Поющая ведущая не скрывает от подписчиков, что здоровье её подводит. Как и Дава, она спешит поделиться больничным антуражем с подписчиками в Instagram.

Ранее Ольга заинтриговала публику тем, что посетила кабинет гинеколога. Звезда дала повод думать, что она беременна, опубликовав смайлик с младенцем.

Бузова не обошлась плановым осмотром. Судя по кадрам, Ольге пришлось согласиться на госпитализацию.

"Самое главное в жизни — это наше здоровье, которым я активно занимаюсь. Мне предстоит пройти сложный путь. Долгий. Могу так сказать. Но ради здоровья и долгой счастливой жизни можно на это пойти. Все хорошо. Я вас люблю. Берегите себя", — сообщила Бузова.

Представительница селебрити успокоила поклонников, уверив, что повода для тревог нет.