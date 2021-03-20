Экс-ведущая "Дома-2" разместила видео из больничной палаты.
Ольга Бузова повторяет контент своего бывшего бойфренда Давида Манукяна.
Поющая ведущая не скрывает от подписчиков, что здоровье её подводит. Как и Дава, она спешит поделиться больничным антуражем с подписчиками в Instagram.
Ранее Ольга заинтриговала публику тем, что посетила кабинет гинеколога. Звезда дала повод думать, что она беременна, опубликовав смайлик с младенцем.
Бузова не обошлась плановым осмотром. Судя по кадрам, Ольге пришлось согласиться на госпитализацию.
"Самое главное в жизни — это наше здоровье, которым я активно занимаюсь. Мне предстоит пройти сложный путь. Долгий. Могу так сказать. Но ради здоровья и долгой счастливой жизни можно на это пойти. Все хорошо. Я вас люблю. Берегите себя", — сообщила Бузова.
Представительница селебрити успокоила поклонников, уверив, что повода для тревог нет.
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