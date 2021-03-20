Иеромонах Фотий объяснил, что после "Голоса" его осудили коллеги

Финалист четвёртого сезона проекта "Голос" пожаловался, что его победа в песенном конкурсе стала искушением для окружающих.

Вокалист с духовным званием объяснил, что не преследовал цель стать победителем ТВ-шоу, а лишь наслаждался музыкальным творчеством.

Его коллеги, по словам отца Фотия, к его появлению на экране ТВ отнеслись враждебно и неодобрительно. Он воспринимает это, как проявления консервативных взглядов в среде православных.

"Свои же православные клевали. Какие-то архиереи мне говорили прямо в лицо: "Я был изначально против. Говорю вам честно, не скрывая". Но я принимаю это, знаю, что со своей точки зрения они тоже правы", — рассказ иеромонах в YouTube-шоу "Хочу с…".

Батюшка понимает своих коллег, которые считают, что монаху не место на телевидении.

"Есть люди, у которых я стал нерукопожатным. Не знаю почему. Может быть, они более консервативно настроены и не приняли тот факт, что я оказался, грубо говоря, в ящике", — говорит 35-летний иеромонах.

Не исключает отец Фотий и то, что в его окружении есть завистники.

"Есть, да-да. Мне кажется, такое бывает в любом коллективе. Кто-то любит, а кто-то нет", — отметил представитель духовенства.