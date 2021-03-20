Финалист четвёртого сезона проекта "Голос" пожаловался, что его победа в песенном конкурсе стала искушением для окружающих.
Вокалист с духовным званием объяснил, что не преследовал цель стать победителем ТВ-шоу, а лишь наслаждался музыкальным творчеством.
Его коллеги, по словам отца Фотия, к его появлению на экране ТВ отнеслись враждебно и неодобрительно. Он воспринимает это, как проявления консервативных взглядов в среде православных.
"Свои же православные клевали. Какие-то архиереи мне говорили прямо в лицо: "Я был изначально против. Говорю вам честно, не скрывая". Но я принимаю это, знаю, что со своей точки зрения они тоже правы", — рассказ иеромонах в YouTube-шоу "Хочу с…".
Батюшка понимает своих коллег, которые считают, что монаху не место на телевидении.
"Есть люди, у которых я стал нерукопожатным. Не знаю почему. Может быть, они более консервативно настроены и не приняли тот факт, что я оказался, грубо говоря, в ящике", — говорит 35-летний иеромонах.
Не исключает отец Фотий и то, что в его окружении есть завистники.
"Есть, да-да. Мне кажется, такое бывает в любом коллективе. Кто-то любит, а кто-то нет", — отметил представитель духовенства.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Текущее положение дел в российской экономике не блестящее, но элиты попытаются законсервировать ситуацию в своих целях. Однако народ любые "элиты" ненавидит.