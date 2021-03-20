Волочкова раскритиковала внешность Собчак

Балерина рассказала о визите бесцеремонной журналистки в её особняк для съемок программы "Осторожно, Собчак".

Анастасия Волочкова объяснила, что впустила в свой дом Ксению Собчак опрометчиво, наивно полагая, что скандально известная журналистка не будет выискивать негатив во всём, что она делает и говорит.

Ксения, по словам танцовщицы, вела себя в её особняке невоспитанно. Балерина отметила, что Собчак пришла со скрытыми камерами и рылась в вещах в её спальне.

Такое поведение Волочка склонна рассматривать как проявление зависти.

"Ксюша творит такие вещи, что за нее становится стыдно! Ей не дает покоя моя женственность и тот факт, что я любима мужчинами, что состоялась в профессии", — объяснила свою точку зрения Анастасия Волочкова в Youtube-канале "Дай сказать"

Звезда балета вспомнила, что журналистка трогала ее грудь, проверяя, настоящая ли она.

"Ребята, вы меня простите — она будет обсуждать мою фигуру, но на её тело без слез не взглянешь. Смотреть на него можно, но восхищаться — нет!" — заявила бывшая прима Большого театра.

Волочкова отметила, что в Ксении Собчак преодладают такие неприятные личные качества, как "зависть, желчь, невоспитанность, нереализованность как женщины".