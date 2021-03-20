Галкин объяснил, кто заменил его сыну и дочке бабушку и дедушку

Родители звёздных супругов умерли, не увидев Гарри и Лизу, поэтому старших родственников двойняшкам заменили другие люди.

Максим Галкин понимает, что дети нуждаются в общении с представителями старшего поколения, поэтому у Гарри и Лизы есть возможность насладиться обществом добрых бабаушек и дедушек, пусть и не родных.

"Дедушка и бабушка — это очень важно для детей. К сожалению, ни моих, ни Аллы родителей в живых нет. Но нам повезло, такими близкими людьми для детей стали наши друзья", — написал супруг Примадонны в Instagram.

Пожилых родственников именитому семейству заменили их близкие друзья, которые отличаются добросердечностью и любовью к детям.

С ролью бабушки для очаровательных двойняшек отлично справлялась ныне покойная Галина Волчек.

Давняя подруга Аллы Пугачёвой, живущая по соседству, — продюсер Алина Редель, тоже отчасти заменила детям бабушку. Дедушкой Лизе и Гарри стал концертный импрессарио Семён Могилевский.