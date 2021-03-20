Юрист объяснил, что Гитана Леонтенко не столь безупречна, как хочет казаться.
Михаил Цивин, которого вместе с супругой Натальей Дрожжиной обвиняют в присвоении обманным путём имущества семьи народного артиста СССР Алексей Баталова, рассказал о "грехах" вдовы знаменитого актёра.
По его словам, Гитана Леонтенко ненавидит дочь артиста от первого брака.
Кроме того, она якобы плохо относится к родной дочери Марии, страдающей ДЦП.
"Я для нее — зверюшка", — процитировал слова Марии юрист в студии программы "Пусть говорят".
Цивин заявил, что у неё "грехов больше, чем у нас всех".
Мужчина, которого обвиняют в мошенничестве, объяснил, что документы, согласно которым имущество вдовы перешло в его распоряжение, Гитана Леонтенко подписывала добровольно.
Дальнейшие действия актёрской вдовы он расценивает как месть.
В ходе разбирательства правоохранительные органы выяснили, что Дрожжина и Цивин с охотой берут на себя заботу о пожилых людях. В качестве благодарности одинокие пенсионеры оставляют им своё имущество.
По данным следователей, они получили в собственность по такой схеме около двадцати квартир.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
У США есть весомый стимул подумать над словами Владимира Путина о рабстве и расизме в этой стране. Так полагает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.