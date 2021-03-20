Михаил Цивин рассказал о "пороках" вдовы Баталова

Юрист объяснил, что Гитана Леонтенко не столь безупречна, как хочет казаться.

Михаил Цивин, которого вместе с супругой Натальей Дрожжиной обвиняют в присвоении обманным путём имущества семьи народного артиста СССР Алексей Баталова, рассказал о "грехах" вдовы знаменитого актёра.

По его словам, Гитана Леонтенко ненавидит дочь артиста от первого брака.

Кроме того, она якобы плохо относится к родной дочери Марии, страдающей ДЦП.

"Я для нее — зверюшка", — процитировал слова Марии юрист в студии программы "Пусть говорят".

Цивин заявил, что у неё "грехов больше, чем у нас всех".

Мужчина, которого обвиняют в мошенничестве, объяснил, что документы, согласно которым имущество вдовы перешло в его распоряжение, Гитана Леонтенко подписывала добровольно.

Дальнейшие действия актёрской вдовы он расценивает как месть.

В ходе разбирательства правоохранительные органы выяснили, что Дрожжина и Цивин с охотой берут на себя заботу о пожилых людях. В качестве благодарности одинокие пенсионеры оставляют им своё имущество.

По данным следователей, они получили в собственность по такой схеме около двадцати квартир.