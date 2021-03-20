Шаляпин предпочел канадскую миллионершу внучке Гурченко

Выпускник "Фабрики звёзд" попросил не приписывать ему роман с Еленой Королёвой.

Певца заметили в компании внучки Людмилы Гурченко, Елены Королёвой.

Представители селебрити посетили светский раут, посвященный финалу конкурса "Мисс queen of the world". Большинство гостей посчитали, что их связывают не просто дружеские чувства.

Исполнитель объяснил, что Елена — его подруга детства. Однако, не все поверили в его искренность, поскольку Елена — обладательница богатого наследства звёздной бабушки.

Прохор Шаляпин опроверг слухи, сославшись на романтические чувства к миллионерше из Канады.

"Она замечательная девочка. Очень хорошая, добрая, неиспорченная. Роман мне с Леной не надо приписывать. У меня прекрасные отношения с канадкой. Мы с ней на связи. Просто с Леной мы подружились. Она мне близка по духу. Если будете видеть где-то вместе на мероприятиях, то это просто у нас дружеские похождения. Романа у меня с ней нет", — прокомментировал певец порталу Teleprogramma. pro.

Певец считает, что его личная жизнь страдает от беспочвенных слухов.

"С кем не прикоснись — сразу роман. Что с 80-летней актрисой, что с молодежью. Все со мной… Я прекрасно к этому отношусь", — пожаловался Прохор.