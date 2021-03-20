Писатель чувствует в себе силы сделать карьеру цензора.

Захар Прилепин опубликовал в Instagram обложку журнала "Регионы России".

"Мне нужны идеалисты, которые верят в то, что всё можно изменить", — гласит надпись под портретом писателя.

Прилепин поразмышлял о своей былой популярности.

"Помню, до начала войны на Донбассе, я каждые месяца два выходил на обложке какого-нибудь журнала. А потом — как отрезало. Террористам на обложку нельзя. Прошло 7 лет! И вот я вдруг увидел себя на обложке журнала "Регионы России". Ну шо. Лёд тронулся. Короче, будьте бобры — теперь GQ, Психолоджис, Роллинг Стоун и "Наука и техника". Хочу быть ближе к народу. Ещё на обложку журнала "Дом-3" хочу. Чтоб заголовок был — "Человек, который введёт цензуру", — написал политический деятель в своём микроблоге.

Мнения подписчиков Прилепина разделились.

"Я ещё застал советскую цензуру и много читал о цензуре Николаевской эпохи. Ни к чему хорошему это не привело. Одно дело, когда цензура формальная, отсекает контент, содержащий запрещённые законом вещи, а если цензор полезет к писателю и начнёт запрещать ему высказывать своё мнение?" — выразил свою точку зрения один из интернет-пользователей.

"Я тоже застала советскую цензуру, мне 45 лет. И я именно за неё. При советской цензуре и люди были глубже и нравственнее, и литература с фильмами куда более содержательные, чем сегодня в безцензурном пространстве. Попрошу вас больше мне не писать, ваше мнение мне не интересно", — возразил другой подписчик.