Людмила Максакова сделала первый шаг к примирению с дочерью

Актриса послала оперной певице трогательное стихотворение.

Проблемы во взаимоотношениях звёздных матери и дочери давно стали достояние общественности. Мария Максакова уехала с супругом, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, на Украину.

Тогда Максакова словно сожгла все мосты, связывающие её с родиной и родными, однако после смерти мужа вернулась в Россию. Здесь её приезд никого не обрадовал.

Острые неприязненные отношения у Максаковой-младшей сложились с матерью. По словам оперной певицы, родительница не пускала её на порог своего дома.

Материнская любовь, однако, оказалась сильнее обиды. Мать сделала первый шаг к примирению.

Людмила Максакова передала дочери письмо, в котором её мысли были выражены в стихотворной форме.

"Учись прощать… Молись за обижающих, Зло побеждай лучом добра. Иди без колебаний в стан прощающих, Пока горит Голгофская звезда…" — цитирует содержание письма "Комсомольская правда".

В ответ Мария Максакова послала матери стихотворение Бродского. Иносказательное общение на этом пока прекратилось.