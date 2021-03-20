Актриса послала оперной певице трогательное стихотворение.
Проблемы во взаимоотношениях звёздных матери и дочери давно стали достояние общественности. Мария Максакова уехала с супругом, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, на Украину.
Тогда Максакова словно сожгла все мосты, связывающие её с родиной и родными, однако после смерти мужа вернулась в Россию. Здесь её приезд никого не обрадовал.
Острые неприязненные отношения у Максаковой-младшей сложились с матерью. По словам оперной певицы, родительница не пускала её на порог своего дома.
Материнская любовь, однако, оказалась сильнее обиды. Мать сделала первый шаг к примирению.
Людмила Максакова передала дочери письмо, в котором её мысли были выражены в стихотворной форме.
"Учись прощать… Молись за обижающих,
Зло побеждай лучом добра.
Иди без колебаний в стан прощающих,
Пока горит Голгофская звезда…" — цитирует содержание письма "Комсомольская правда".
В ответ Мария Максакова послала матери стихотворение Бродского. Иносказательное общение на этом пока прекратилось.
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