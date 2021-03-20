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Людмила Максакова сделала первый шаг к примирению с дочерью

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса послала оперной певице трогательное стихотворение.

Людмила Максакова сделала первый шаг к примирению с дочерью

Проблемы во взаимоотношениях звёздных матери и дочери давно стали достояние общественности. Мария Максакова уехала с супругом, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым, на Украину.

Тогда Максакова словно сожгла все мосты, связывающие её с родиной и родными, однако после смерти мужа вернулась в Россию. Здесь её приезд никого не обрадовал.

Острые неприязненные отношения у Максаковой-младшей сложились с матерью. По словам оперной певицы, родительница не пускала её на порог своего дома.

Материнская любовь, однако, оказалась сильнее обиды. Мать сделала первый шаг к примирению.

Людмила Максакова передала дочери письмо, в котором её мысли были выражены в стихотворной форме.

"Учись прощать… Молись за обижающих,

Зло побеждай лучом добра.

Иди без колебаний в стан прощающих,

Пока горит Голгофская звезда…" — цитирует содержание письма "Комсомольская правда".

В ответ Мария Максакова послала матери стихотворение Бродского. Иносказательное общение на этом пока прекратилось.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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