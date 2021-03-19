Ксения Собчак ответила Владимиру Соловьёву на упрёки

Между телеведущими завязалась полемика в Telegram-каналах.

Владимир Соловьёв отреагировал на известие о том, что Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова. Он упрекнул журналистку в том, что её муки совести заглушает страх забвения.

"Для Собчак важно, чтобы о ней говорили, а что для этого необходимо сделать — вторично…", — написал Соловьёв в Telegram.

Не одобрила интерес Собчак к криминальной теме и соосновательница сети взаимопомощи женщин "ТыНеОдна" Алёна Попова.

"Теперь из него делают героя развлекательных ток-шоу, платят ему миллионы рублей, водят в рестораны. Это не журналистика. Делать из маньяка звезду совсем за гранью добра и зла", — написала Попова в Facebook.

О своей страсти к неоднозначным темам Ксения Анатольевна написала в Instagram.

"И вообще, разве "взять интервью" в вашем понимании это равнозначно "выказать восхищение"? Может в этом и проблема многих интервьюеров, что их разговор с интервьюруемым — это всегда "воспевание героя"?" — отметила журналистка.

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Собчак ответила Владимиру Соловьёву, который предположил, что Ксения рискует своей репутацией, затрагивая тему скопинского маньяка в своей журналисткой работе.

"Готова ради интересного материала взять интервью не то что у маньяка, а даже у вас, Владимир Рудольфович. Поверьте, это сильно хуже скажется на моей репутации — говорить с вами", — написала Ксения Анатольевна.