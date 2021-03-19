Певец рассказал, какая из его песен была посвящена Примадонне.
Звезда отечественного шоу-бизнеса Валерий Леонтьев, которому сегодня исполнилось 72 года, дал развёрнутое интервью, в котором затронул интригующие подробности его взаимоотношений с Аллой Пугачёвой.
Самый моложавый артист российской эстрады, который, как думают его фанаты, знает секрет вечной молодости, очень деликатно построил свой ответ на вопрос о предполагаемом романе с Аллой Борисовной.
Журналисты поинтересовались, какие отношения его связывали с Пугачёвой.
"Почему связывали? Они нас и связывают. Для меня этот вопрос провокационный: ведь не только признание близости, но и её отрицание может прозвучать обидным для женщины, так что переадресую этот вопрос Алле", — заявил музыкант в интервью "Московскому комсомольцу".
Леонтьев отметил, что его хит "Чья-то женщина чужая" отчасти был вдохновлён образом Примадонны.
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