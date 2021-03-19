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Юрий Лоза порассуждал о возвращении Крыма в состав России

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Музыкант уверен, что никакие трудности не помешают крымчанам зажить счастливо.

Юрий Лоза порассуждал о возвращении Крыма в состав России

Юрий Лоза поднял крымскую тему в связи с тем, что 16 марта 2014 года полуостров вошёл в состав России.

Автор хита "Плот" заметил позитивные перемены, происходящие в Крыму.

"В Крыму вчера был выходной — все отмечали возвращение полуострова в состав России. То, что произошло семь лет назад, воспринимается сегодня как само собой разумеющееся, будто по-другому и быть не могло. Всё украинское потихоньку уходит в лету, и дела соседнего, теперь уже совершенно чужого государства всё меньше интересуют крымчан", — написал Лоза в Instagram, опубликовав фото весенней фиалки.

Исполнитель отмечает, что население Крыма не обращает внимание на козни Украины.

"Даже то, что нэзалэжная варварски перекрыла Северо-Крымский канал, воспринимается спокойно — мол, пусть подавятся, справимся как-нибудь. Тем более, что новые скважины бурятся, водохранилища строятся, да ещё и под Азовским морем обнаружили огромное количество пресной воды. В Крыму сейчас хорошо. Наши друзья прислали фотку — у них в саду фиалки расцвели. Не знаю как вас, а меня уже туда тянет…", — поделился своим мнением Юрий Эдуардович.

Подписчики разделили с Лозой его вдохновенный настрой.

"Красота, милота. Хочется очень в Крым. Люблю Крым," — написали фолловеры.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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