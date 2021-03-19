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Тодоренко объяснила, почему идея шоу "Холостяк" приводит её в ярость

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Регина Тодоренко, которая ранее вызвала на себя шквал негодования женской аудитории за высказывание о домашнем насилии, заступилась за представительниц прекрасного пола.

Тодоренко объяснила, почему идея шоу "Холостяк" приводит её в ярость

Ведущая решила порассуждать над концепцией популярного шоу "Холостяк".

Регина отметила, участниц в программе "осматривают как лошадей".

"Приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница", — написала Регина на личной странице в Instagram.

Тодоренко, однако, не превратила свой пост в нравственное назидание, отметив, что девушки сами мечтают попасть в шоу.

"С другой стороны — красивые самодостаточные независимые девушки сами туда идут по собственной воле, а миллионы людей смотрят на эти скачки длинноногих и белозубых, создавая рейтинг и формируя новые социальные принципы", — продолжила рассуждение звезда.

Интернет-пользователи объяснили Регине, что девушки, попавшие в проект, отлично понимают, на что подписываются.

"Конечно, пиар. Потом эти девушки становятся телеведущими, снимаются в сериалах и так далее. За тем же и на "Дом-2" ходили", — отметили фолловеры.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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