Регина Тодоренко, которая ранее вызвала на себя шквал негодования женской аудитории за высказывание о домашнем насилии, заступилась за представительниц прекрасного пола.
Ведущая решила порассуждать над концепцией популярного шоу "Холостяк".
Регина отметила, участниц в программе "осматривают как лошадей".
"Приводит в ярость идея, которая заставляет девушек приносить дары, чтобы понравиться мужчине чуть больше, чем соперница", — написала Регина на личной странице в Instagram.
Тодоренко, однако, не превратила свой пост в нравственное назидание, отметив, что девушки сами мечтают попасть в шоу.
"С другой стороны — красивые самодостаточные независимые девушки сами туда идут по собственной воле, а миллионы людей смотрят на эти скачки длинноногих и белозубых, создавая рейтинг и формируя новые социальные принципы", — продолжила рассуждение звезда.
Интернет-пользователи объяснили Регине, что девушки, попавшие в проект, отлично понимают, на что подписываются.
"Конечно, пиар. Потом эти девушки становятся телеведущими, снимаются в сериалах и так далее. За тем же и на "Дом-2" ходили", — отметили фолловеры.
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