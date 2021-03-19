Тина Канделаки дала ценный совет одиноким женщинам

Телеведущая поделилась секретом счастливого замужества.

Тина Канделаки, которая счастлива в браке со своим молодым супругом, затронула на своей странице в Instagram актуальную проблему.

Ведущая убеждена, что нет такого универсального места, где можно гарантированно встретить свою любовь. Она отметила, что на первый план выходит не место встречи, а внутреннее самоощущение.

"Мамы советуют выходить в люди. Подруги пытаются вытащить друг друга в какой-нибудь бар. Но дело не в месте на карте, дело — в вашем собственном состоянии. Кто говорит себе: "Ищу вторую половинку"? — Половинка целого. Так себе предложение для интересного и самодостаточного партнера", — порассуждала Канделаки в Instagram.

Тина уверена, что теория половинок в корне неправильна. Гораздо важнее уметь наслаждаться обществом друг друга.

"Когда вы делите себя на части, то и шансы найти свое счастье уменьшаются кратно. Человеку нужен человек, а не его часть. Да и партнерство — не "полторашка"", — отметила Канделаки.

Журналистка предостерегла женщин, желающих "раствориться" в возлюбленном.

"Мужчину можно найти везде — даже в шоу "Холостяк" Начните, в общем, с поиска себя. Иначе никто не гарантирует, что, найдя своего человека, вы себя за ним не разглядите", — объяснила телеведущая.