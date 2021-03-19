Дмитрий Нагиев рассказал о том, каково это — играть столь отвратительного персонажа.
Онлайн-кинотеатр Okko презентовал восьмисерийный триллер "Чикатило". Фильм рассказывает об охоте за одним из самых зловещих преступников, орудующих на юге России в период с 1970 по 1990.
Нагиев, которого публика привыкла видеть в роли ведущего передачи "Голос. Дети", поделился впечатлением от роли в необычном для себя амплуа.
"У меня были сомнения, даже метания, потому что для актёров есть опорные вещи в роли, а вот здесь не на что опереться. Чикатило — откровенная мразь. Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии", — цитирует слова актёра "Комсомольская правда".
Актёр уверен, что сериал станет настоящей бомбой.
"В том или ином виде это будет шок!" — отметил артист.
Первые зрители сериала отмечают, что Нагиев блестяще передал внешнее сходство с печально известным серийным убийцей.
Сериал имеет возрастное ограничение 18+ из-за того, что в фильме показаны сцены насилия.
Дмитрий отмечает, что застал то время, когда Чикатило ещё не был пойман. В его сознании отложилась атмосфера страха, царящая в стране. Это помогло ему лучше понять людей, столкнувшихся с беспощадным злом.
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