Диана Арбенина похоронила близкого человека

О своей утрате Диана Арбенина смогла сообщить поклонникам только спустя девять дней после кончины горячо любимого отца.

Талантливая представительница музыкальной индустрии была сильно привязана к родителю. Крепкую связь с отцом она не теряла с самого детства.

Отца Арбениной не стало девятого марта.

46-летняя звезда обратилась к интернет-аудитории со скорбным известием.

"Девять дней живу без папы. Сегодня его душа уходит навсегда. Нежность и любовь моего самого раннего детства — мой отец. Скорблю, но светло", — выразила свои чувства Диана.

Отец популярной исполнительницы, Сергей Иванович, работал хирургом и отличался любовью к путешествиям. Свою мечту организовать марш-бросок от Рязани до Владивостока он не успел воплотить в жизнь.

Фанаты певицы поспешили поддержать своего кумира.

"Соболезнования, очень больно терять родителей, держитесь", — написали фолловеры.