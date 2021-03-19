О своей утрате Диана Арбенина смогла сообщить поклонникам только спустя девять дней после кончины горячо любимого отца.
Талантливая представительница музыкальной индустрии была сильно привязана к родителю. Крепкую связь с отцом она не теряла с самого детства.
Отца Арбениной не стало девятого марта.
46-летняя звезда обратилась к интернет-аудитории со скорбным известием.
"Девять дней живу без папы. Сегодня его душа уходит навсегда. Нежность и любовь моего самого раннего детства — мой отец. Скорблю, но светло", — выразила свои чувства Диана.
Отец популярной исполнительницы, Сергей Иванович, работал хирургом и отличался любовью к путешествиям. Свою мечту организовать марш-бросок от Рязани до Владивостока он не успел воплотить в жизнь.
Фанаты певицы поспешили поддержать своего кумира.
"Соболезнования, очень больно терять родителей, держитесь", — написали фолловеры.
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