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Элитные апартаменты Юлии Началовой резко подешевели

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Квартира покойной певицы Юлии Началовой стала стоить на 10 миллионов рублей меньше. Жильё расположено в ЖК "Кутузовская Ривьера" в столице. Сейчас квартира выставлена на продажу.

Элитные апартаменты Юлии Началовой резко подешевели

Как сообщает портал Teleprogramma. pro, ссылаясь на собственный источник, цена на недвижимость составляет в данный момент 90 миллионов рублей.

Желающие купить квартиру известной исполнительницы до сих пор не объявились.

Вопросами реализации недвижимости занимается отец Юлии — Виктор Началов. Он действует в интересах своей внучки Веры Алдониной.

В ЖК "Кутузовская Ривьера" есть квартиры, цена на которые оценивается гораздо выше. Возможно, на стоимость квартиру повлиял её спорный статус. Часть недвижимости является собственностью бывшего бойфренда Началовой, хоккеиста Александра Фролова. Именно по его инициативе жильё было выставлено на продажу.

Ранее сообщалось, что часть квартиры Началова отписала Фролову за то, что он оплатил её гастрольный тур, а также помог сделать в элитных апартаментах ремонт.

Отец звезды Виктор Началов подозревает, что Юлия не отдавала отчёта в своих действиях, когда принимала такое решение.

В квартире до недавнего времени проживала дочка Началовой с родителями певицы. Сейчас родственникам исполнительницы пришлось покинуть квартиру, напоминающую им о Юлии.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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