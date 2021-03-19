Вдовец Легкоступовой рассказал о последних минутах жизни певицы

В смерти супруги Юрий Фирсов винит медиков.

После замужества Валентина Легкоступова прожила всего несколько месяцев. Смерть исполнительницы до сих поры вызывает споры.

Дети певицы уверены, что на мать негативно повлиял Юрий Фирсов. Празднование медового месяца супругов затянулось, что привело к трагическим последствиям.

Официальная версия происшествия гласит, что Легкоступова получила серьёзную черепно-мозговую травму, поскользнувшись в ванной комнате.

За несколько дней до смерти певицы с ней находился муж Юрий Фирсов, который сейчас проживает в квартире покойной супруги.

Пытаясь спасти артистку, её направили в наркологическую клинику, не увидев главную проблему — несвоевременная диагностика которой стоила ей жизни.

"Если бы её отвезли не в наркологическую клинику, а в травматологию, там первым делом сделали бы МРТ головного мозга, её бы спасли. Ведь опухоль после падения в ванной формировалась примерно двое суток", — объяснил Фирсов в интервью "Комсомольской правде".

Яхтсмен описал, что происходило в последние минуты жизни певицы.

"Плохо ей стало к исходу вторых суток, присела на кровать, сказав, что разболелась голова. Потом произнесла: "Юрочка, я сейчас умру". Потеряла сознание и больше в себя не приходила", — поделился воспоминаниями Фирсов.

Вдовец отметил: несмотря на то, что их брак длился меньше года, он успел прожить с Валентиной жизнь.