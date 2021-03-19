Прохора Шаляпина заподозрили в романе с внучкой Людмилы Гурченко

Знаменитого ловеласа всё чаще видят в компании Елены Королёвой.

Спутницей Прохора Шаляпина на вечеринке в честь финала конкурса "Мисс queen of the world" стала внучка Людмилы Гурченко — Елена Королёва.

"Это моя подруга детства", — объяснил выпускник "Фабрики звёзд" любопытным журналистам.

Вместе Шаляпин и Королёва появлялись также в передаче "Звезды сошлись" на канале НТВ.

Прохор Шаляпин нередко выбирает себе подруг из числа женщин, которые являются частыми гостями ток-шоу.

Единственная внучка Людмилы Марковны принимает участие в ТВ-программах. Предметом обсуждения становится её спор с отцом по поводу наследства. Причиной раздора стала недвижимость, которую 35-летняя женщина не может поделить с отцом.

"Комсомольская правда" сообщает, что внучке досталась солидная коллекция драгоценностей, принадлежащая некогда знаменитой бабушке. С этой точки зрения Елена является завидной невестой для Прохора Шаляпина, который может составить себе выгодную партию.

Ранее Прохор Шаляпин встречался с экс-супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Бывшая жена народного артиста отмечала, что Прохор очень её поддержал в непростой период жизни.