Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Стала известна реакция УЕФА на скандал вокруг матча в Глазго
Хацкевич уволен с поста главного тренера "Ротора"
В Мексике найдена древняя акула с крыльями
Судебные приставы насчитали в России шесть тысяч "двойников" должников
"Вне норм дипломатической этики": Штаты удивили Китай на переговорах
Россия и Белоруссия проводят совместные учения в Нижегородской области
Арктика может снова стать зелёной
Минэкономразвития может сорвать проекты на 200 млрд рублей
"Дракон ложных новостей": репортажи BBC снова возмутили китайский МИД

Анатолий Кот рассказал о постельной сцене с Кристиной Орбакайте

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр признался, что робел рядом с Кристиной, которая в середине нулевых уже была мега-звездой.

Анатолий Кот рассказал о постельной сцене с Кристиной Орбакайте

Анатолию Коту посчастливилось сниматься в одном фильме с дочкой Аллы Пугачёвой Кристиной Орбакайте. Сериал, в котором он изображал любовь с героиней Орбакайте, назывался "Родственный обмен".

Первая же общая сцена со знаменитой певицей была постельной.

Артист объяснил, что он сумел побороть стеснительность и отыграть откровенную сцену. В себя он пришёл после команды режиссёра: "Мотор!".

"Это был сумасшедший момент. Володя Котт был режиссёром картины. И он говорит: «Толя, познакомься, это Кристина. Кристина, познакомься, это Толя. Так, первая сцена. Ну раздевайтесь… Ложитесь». Так мы и познакомились с Кристиной. И вот я лежу с ней, а у меня рука онемела. Боялся сказать ей об этом, неудобно было. Такое случается в кино. Я робел перед Кристиной", — поделился воспоминаниями 47-летний актёр в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

После более близкого знакомства с исполнительницей Анатолий увидел, что Кристина — прекрасный человек, который очень ответственно относится к работе.

Я благодарен звёздам, что у нас так всё сложилось", — отметил он, объяснив, что роман с Орбакайте у него был только на экране, согласно сценарию фильма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Арктика может снова стать зелёной
Минэкономразвития может сорвать проекты на 200 млрд рублей
"Дракон ложных новостей": репортажи BBC снова возмутили китайский МИД
Скандал в Глазго, сенсация в Загребе: в ожидании жеребьёвки Лиги Европы
Банк России тормозит рост цен ограничением денег
Анатолий Кот рассказал о постельной сцене с Кристиной Орбакайте
Три атомные подводные лодки получит ВМФ России в 2021 году
Валерий Меладзе с юмором высказался о скором отцовстве
Диетолог перечислила продукты, помогающие выспаться
Бизнес просит не возвращать отменённый налог на движимое имущество
Популярное
Мир. Новости мира
Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию

Президент России не поедет в Грецию на военный парад 25 марта. Хотя повод вроде бы есть — парад приурочен к событиям, в которых России сыграла большую роль.

Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию
Путин ответил Байдену историей из детства и пожеланием здоровья
Политика. Новости и аналитика
Путин ответил Байдену историей из детства и пожеланием здоровья
Политика. Новости и аналитика
Российскому послу в США придётся вернуться в Москву
Кремль
России надо последовательно и везде создавать угрозы США
Любовь Степушова Кто и зачем разбудил "Сонного Джо"? Любовь Степушова Василий Амирджанов Маркс может изменить школьную программу Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Реформа" образования по-украински: провинциалам оно уже не положено Руслан Веснянко
Мир. Новости мира
В поисках "Спутника V" жители Польши дошли до российского посольства
Происшествия
Школьник спрыгнул с балкона 23 этажа, потому что дал "слово пацана"
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Политика. Новости и аналитика
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников