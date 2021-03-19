Анатолий Кот рассказал о постельной сцене с Кристиной Орбакайте

Актёр признался, что робел рядом с Кристиной, которая в середине нулевых уже была мега-звездой.

Анатолию Коту посчастливилось сниматься в одном фильме с дочкой Аллы Пугачёвой Кристиной Орбакайте. Сериал, в котором он изображал любовь с героиней Орбакайте, назывался "Родственный обмен".

Первая же общая сцена со знаменитой певицей была постельной.

Артист объяснил, что он сумел побороть стеснительность и отыграть откровенную сцену. В себя он пришёл после команды режиссёра: "Мотор!".

"Это был сумасшедший момент. Володя Котт был режиссёром картины. И он говорит: «Толя, познакомься, это Кристина. Кристина, познакомься, это Толя. Так, первая сцена. Ну раздевайтесь… Ложитесь». Так мы и познакомились с Кристиной. И вот я лежу с ней, а у меня рука онемела. Боялся сказать ей об этом, неудобно было. Такое случается в кино. Я робел перед Кристиной", — поделился воспоминаниями 47-летний актёр в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

После более близкого знакомства с исполнительницей Анатолий увидел, что Кристина — прекрасный человек, который очень ответственно относится к работе.

Я благодарен звёздам, что у нас так всё сложилось", — отметил он, объяснив, что роман с Орбакайте у него был только на экране, согласно сценарию фильма.