Любовница Павла Мамаева ответила на нападки его супруги

Жена футболиста Алана Мамаева назвала Ирен Гарсиа эскортницей.

Жительница Испании не намерена терпеть оскорбления разгневанной жены, уличившей мужа в неверности. Красотка из солнечной европейской страны уверяет, что Павел Мамаев ввёл её в заблуждение, не сказав ей, что он женат.

Ирен отметила, что Алане следует обижаться на супруга, а на неё. При этом девушка подозревает, что жена спортсмена просто боится её соперничества.

"Я нормальная девушка с обычной жизнью и со всеми лажу… Моя история — это история любви, которую она хочет разрушить. Она знает, что это был секс не на одну ночь, а я хорошая девушка, а не проститутка. Алана просто боится меня, поэтому сходит с ума и творит всё это. Прискорбно видеть эту ситуацию, мне больно. Я не буду вступать в игру Аланы, отрицая каждую провокацию или попытку унизить себя. Думаю, правда уже видна", — рассказала Ирен Гарсия "СтарХиту".

Девушка не теряет надежды, что её отношения с Мамаевым продолжатся.

"У меня есть работа и жизнь, на которые мне нужны силы. Я не могу жить с таким напряжением. Я люблю Пашу, и наше будущее зависит от нас. Я верна в своих принципах любимому человеку", — выразила свою позицию Ирен.