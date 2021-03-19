Павел Прилучный пришёл на светскую тусовку с Мирославой Карпович

Свои отношения звёздная пара никак не комментирует, однако периодически они выдают себя, появляясь вместе в публичных местах.

Почему-то роман звезды сериала "Мажор" и одной из "папиных дочек" является для пары табуированной темой для них самих.

Общественность весьма негативно отреагировала на известие о расставании Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Ходили слухи, что виновницей распада семьи стала Мирослава Карпович.

О том, как строятся отношения актёрской пары периодически сообщают прессе инсайдеры. Они рассказывают о том, что Мирослава нашла общий язык с детьми Павла.

Достоянием публики стало совместное появление парочки на творческом вечере. Актёр и актриса мило общались весь вечер, посвященный окончанию работы над сериалом "В клетке".

Мероприятие закончились далеко за полночь. Праздник Прилучный и Карпович покинули вместе. В одном из интервью Павел объяснял, что сейчас живёт с матерью, однако в окружении пары подозревают, что они живут вместе.