Зудина показала совместное фото с Олегом Табаковым 1993 года

Фотография сделана ещё на плёночный фотоаппарат. Фотограф заснял будущих супругов за пару лет до их бракосочетания. На снимке Зудина широко улыбается. В руках у неё несколько букетов цветов в плёнке, оформленных по моде 90-х. Слева от актрисы стоит Олег Табаков в затемнённых очках. Олег Павлович артистично приподнимает кепку, как бы приветствуя окружающих. Парочку запечатлели то ли в электричке, то ли в вагоне метрополитена.

"Не помню, когда и где, и это не важно! На фото значится 1993 год, за два года до Рождения сына! Недавно прислал мой однокурсник @mohov.art! Сейчас принято негативно вспоминать девяностые…, но у каждого они свои!! Какие ваши 90-е?" — спросила подписчиков Зудина.

Оказалось, что подписчики разделяют ностальгические настроения актрисы, с удовольствием погружаясь в воспоминания о годах, которые принято называть "лихими".

"Для меня 90-е — это самые счастливые года. Тогда ещё все были живы, а то, что происходило в стране, сближало. У нас дом был на 70 квартир. Если кто-то умирал, все скидывались, кто сколько мог, так как было понимание. У кого семьи жили бедно и не было игрушек, семьи побогаче делились игрушками, одеждой, обувью. В школах была живая поддержка, а не статическая, как сейчас. Было мало информации — и все смотрели ТВ, когда там шёл фильм или сериал. Если не было телевизора или он был сломан, ходили к соседям без проблем", — написал фолловер под снимком Зудиной.