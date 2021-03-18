В Белоруссии готовят новую песню для "Евровидения"

Новую песню вместо "Я научу тебя" готовят белорусские представители на "Евровидении" — группа "Галасы ЗМеста".

Об этом заявил глава государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт. При этом он подчеркнул, что "Я научу тебя" не имеет политического подтекста, который так не понравился организаторам песенного конкурса, передает РИА "Новости".

"Каждый трактует так, как ему выгодно… Нам сделали одну песню-миллионник", — комментирует он. Лидер группы"Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков заявил, что в "старой" песне ничего менять не будет, так как ее и так поют "кругом все".

У белорусов остается времени до конца марта, чтобы "сдать" новое произведение. Тем временем с YouTube-канала конкурса песню "Я научу тебя" удалили.

Ранее "Правда.Ру" писала о реакции на это президента Белоруссии Александра Лукашенко.