Юморист опубликовал в своём Instagram забавный ролик. Передача "Давай поженимся" стала для Гарика Харламова неисчерпаемым поводом для острот.
На видео звучит голос Ларисы Гузеевой. Она, представляя публике очередного жениха, рассказывает о том, что герой программы гордится тем, что стал финалистом шоу "Голос".
"Жена отвернулась от Виталия в тот момент, когда к нему повернулся Александр Градский", — сказала Лариса Андреевна.
Далее Харламов публикует фрагмент заразительного смеха Александра Градского.
"Отворот — поворот", — подписал видео-коллаж комик.
Подписчики оценили юмор Гарика.
"Градский повернись по-братски", — написали фолловеры под роликом.
Лариса Гузеева ранее отмечала, что Гарик Харламов уже её "задолбал",
Передача "Давай поженимся" настолько вдохновляет Харламова, что он нередко заимствует фабулу шоу для своих номеров в Comedy Club.
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