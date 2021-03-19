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Гарик Харламов пошутил над Градским, который "разрушает" семьи

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист опубликовал в своём Instagram забавный ролик. Передача "Давай поженимся" стала для Гарика Харламова неисчерпаемым поводом для острот.

Гарик Харламов пошутил над Градским, который "разрушает" семьи

На видео звучит голос Ларисы Гузеевой. Она, представляя публике очередного жениха, рассказывает о том, что герой программы гордится тем, что стал финалистом шоу "Голос".

"Жена отвернулась от Виталия в тот момент, когда к нему повернулся Александр Градский", — сказала Лариса Андреевна.

Далее Харламов публикует фрагмент заразительного смеха Александра Градского.

"Отворот — поворот", — подписал видео-коллаж комик.

Подписчики оценили юмор Гарика.

"Градский повернись по-братски", — написали фолловеры под роликом.

Лариса Гузеева ранее отмечала, что Гарик Харламов уже её "задолбал",

Передача "Давай поженимся" настолько вдохновляет Харламова, что он нередко заимствует фабулу шоу для своих номеров в Comedy Club.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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