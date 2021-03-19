Гарик Харламов пошутил над Градским, который "разрушает" семьи

Юморист опубликовал в своём Instagram забавный ролик. Передача "Давай поженимся" стала для Гарика Харламова неисчерпаемым поводом для острот.

На видео звучит голос Ларисы Гузеевой. Она, представляя публике очередного жениха, рассказывает о том, что герой программы гордится тем, что стал финалистом шоу "Голос".

"Жена отвернулась от Виталия в тот момент, когда к нему повернулся Александр Градский", — сказала Лариса Андреевна.

Далее Харламов публикует фрагмент заразительного смеха Александра Градского.

"Отворот — поворот", — подписал видео-коллаж комик.

Подписчики оценили юмор Гарика.

"Градский повернись по-братски", — написали фолловеры под роликом.

Лариса Гузеева ранее отмечала, что Гарик Харламов уже её "задолбал",

Передача "Давай поженимся" настолько вдохновляет Харламова, что он нередко заимствует фабулу шоу для своих номеров в Comedy Club.