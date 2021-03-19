Боня легла в гроб, чтобы угодить своей девятилетней дочке

Наследница звезды "Дома-2" Виктории Бони и ирландского миллиардера Алекса Смерфита решила отпраздновать свой день рождения в стиле "Хэллоуин".

Виктория не смогла противиться желанию дочери Анджелины. Более того, Боня сама с азартом включилась в игру в стиле чёрного юмора.

Представительница селебрити опубликовала в сторис Instagram видео, на котором ложится в деревянный гроб, обитый изнутри красным бархатом.

"Кто мечтал, чтобы меня похоронили заживо? Ваша мечта сбылась! Закрывайте гроб!" — сказала Боня в пугающем ролике.

Виктория примерила на себя роль ведьмы, надев на голову характерную остроконечную шляпу.

Гроб оказался реквизитом для тематических вечеринок. Боня, которая активно борется с чипированием населения, оказалась женщиной не суеверной, поэтому не побоялась накликать на себя беду, ложась в домовину, пусть даже бутафорскую.

Подобным хайпом промышляет также коллега Бони по "Дому-2" Ксения Собчак.

В разгар пандемии COVID-19 Собчак села в гроб и позволила пронести себя по улице.

Свою любовь к траурной тематике Ксения Анатольевна проявила, когда явилась на свадьбу с Константином Богомоловым в шикарном катафалке.