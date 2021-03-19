Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Зеленский нашёл для Украины "большого друга"
"Вне норм дипломатической этики": Штаты удивили Китай на переговорах
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
Футболист "Рэйнджерс" ударил игрока "Славии" якобы за расизм
Британское отделение Uber признало таксистов полноценными сотрудниками
СМИ сообщили о поимке "русских шпионов" в Болгарии
Джен Псаки задумалась над словами Путина о расизме
В Сибири будет теплее, чем обычно в марте - Вильфанд
Гражданин РФ хотел "пролезть" в серверы предприятия Илона Маска

Даня Милохин купил автомобиль за десять млн рублей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Популярность и финансовый успех обрушились на Даню Милохина так внезапно, что ему с трудом удаётся грамотно распоряжаться солидными финансовыми потоками.

Даня Милохин купил автомобиль за десять млн рублей

19-летний тиктокер на радостях устроил со своим транспортным средством забавную фотосессию. Блогер обнял и расцеловал новую машину.

"Вот и машинка", — написал под снимками Милохин.

Молодой человек отдал предпочтение автомобилю Maybach компании Mercedes-Benz.

В интервью с Ксенией Собчак Даня признался, что сорил деньгами, так как не имел опыта общения с финансами. Журналистка укорила Даню за расточительство, когда узнала, что блогер платил своему водителю двадцать тысяч рублей за поездку.

Накопительство не свойственно юноше, который зарабатывает по три миллиона рублей в месяц. Он мало думает о будущем, поэтому до сих пор не обзавёлся собственным жильём. Милохин проживает в TikTok-доме вместе с другими блогерами.

Когда Даня принимал участие в шоу Максима Галкина "Музыкалити" с Алёной Апиной, он признался, что у него нет автомобиля.

Теперь Милохин исправил эту оплошность. Своей покупкой он похвастался перед подписчиками.

"Офигенная тачка, просто красавчик, ну серьёзно, такой молодой, а уже успехи, с первой тачкой тебя малой", — прокомментировали пост фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
"Спасибо, что ты есть": как "Сбер" спас российский госдолг
Боня легла в гроб, чтобы угодить своей девятилетней дочке
Страна марширующих школьников: "Юнармию" расширят в четыре раза
Даня Милохин купил автомобиль за десять млн рублей
Зеленский нашёл для Украины "большого друга"
"Вне норм дипломатической этики": Штаты удивили Китай на переговорах
В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
Футболист "Рэйнджерс" ударил игрока "Славии" якобы за расизм
Британское отделение Uber признало таксистов полноценными сотрудниками
СМИ сообщили о поимке "русских шпионов" в Болгарии
Популярное
Мир. Новости мира
Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию

Президент России не поедет в Грецию на военный парад 25 марта. Хотя повод вроде бы есть — парад приурочен к событиям, в которых России сыграла большую роль.

Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию
Путин ответил Байдену историей из детства и пожеланием здоровья
Политика. Новости и аналитика
Путин ответил Байдену историей из детства и пожеланием здоровья
Политика. Новости и аналитика
Российскому послу в США придётся вернуться в Москву
Кремль
России надо последовательно и везде создавать угрозы США
Любовь Степушова Кто и зачем разбудил "Сонного Джо"? Любовь Степушова Василий Амирджанов Маркс может изменить школьную программу Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Реформа" образования по-украински: провинциалам оно уже не положено Руслан Веснянко
Мир. Новости мира
В поисках "Спутника V" жители Польши дошли до российского посольства
Происшествия
Школьник спрыгнул с балкона 23 этажа, потому что дал "слово пацана"
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Политика. Новости и аналитика
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников