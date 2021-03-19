Популярность и финансовый успех обрушились на Даню Милохина так внезапно, что ему с трудом удаётся грамотно распоряжаться солидными финансовыми потоками.
19-летний тиктокер на радостях устроил со своим транспортным средством забавную фотосессию. Блогер обнял и расцеловал новую машину.
"Вот и машинка", — написал под снимками Милохин.
Молодой человек отдал предпочтение автомобилю Maybach компании Mercedes-Benz.
В интервью с Ксенией Собчак Даня признался, что сорил деньгами, так как не имел опыта общения с финансами. Журналистка укорила Даню за расточительство, когда узнала, что блогер платил своему водителю двадцать тысяч рублей за поездку.
Накопительство не свойственно юноше, который зарабатывает по три миллиона рублей в месяц. Он мало думает о будущем, поэтому до сих пор не обзавёлся собственным жильём. Милохин проживает в TikTok-доме вместе с другими блогерами.
Когда Даня принимал участие в шоу Максима Галкина "Музыкалити" с Алёной Апиной, он признался, что у него нет автомобиля.
Теперь Милохин исправил эту оплошность. Своей покупкой он похвастался перед подписчиками.
"Офигенная тачка, просто красавчик, ну серьёзно, такой молодой, а уже успехи, с первой тачкой тебя малой", — прокомментировали пост фолловеры.
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