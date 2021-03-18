Наследник продюсера группы "На-На" надеется, что отец прекратит свои бесконечные приключения.
Сын Бари Алибасова купил солидный особняк в престижном районе столицы.
Недвижимость стоимостью 58 миллионов рублей Бари Бариевич приобрёл для того, чтобы поселить там своего отца.
Сейчас продюсер находится в Калининграде. На здоровье Алибасова негативно отразились волнения, связанные со скандальным разводом с Лидией Федосеевой-Шукшиной.
"Вчера я подписал договор о покупке папе дома в рассрочку. Калининград это не то место, где папа может творить. Ему нужен кипиш, Москва. Но здесь мне с папой тяжело: появляется куча людей, которые хотят отнять у него что-то, пользуясь слабостью интеллектуального состояния. Поэтому мы начали искать домик с хорошей охраной", — заявил Алибасов-младший на пресс-конференции в НСН.
Покой и умиротворение Бари Каримович должен найти в районе Петрово-Дальнее.
"6 июня папа сможет туда приехать. Он еще будет в коляске, но, по крайней мере, чтобы он мог провести свой день рождения в кругу друзей, в своей новой недвижимости", — объяснил сын продюсера.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.