Сын купил Бари Алибасову коттедж за 58 миллионов рублей

Наследник продюсера группы "На-На" надеется, что отец прекратит свои бесконечные приключения.

Сын Бари Алибасова купил солидный особняк в престижном районе столицы.

Недвижимость стоимостью 58 миллионов рублей Бари Бариевич приобрёл для того, чтобы поселить там своего отца.

Сейчас продюсер находится в Калининграде. На здоровье Алибасова негативно отразились волнения, связанные со скандальным разводом с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

"Вчера я подписал договор о покупке папе дома в рассрочку. Калининград это не то место, где папа может творить. Ему нужен кипиш, Москва. Но здесь мне с папой тяжело: появляется куча людей, которые хотят отнять у него что-то, пользуясь слабостью интеллектуального состояния. Поэтому мы начали искать домик с хорошей охраной", — заявил Алибасов-младший на пресс-конференции в НСН.

Покой и умиротворение Бари Каримович должен найти в районе Петрово-Дальнее.

"6 июня папа сможет туда приехать. Он еще будет в коляске, но, по крайней мере, чтобы он мог провести свой день рождения в кругу друзей, в своей новой недвижимости", — объяснил сын продюсера.