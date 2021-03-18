Актриса обладает искромётным чувством юмора, однако её жизнь складывалась довольно печально.
Марина Федункив рассказала о своём негативном семейном опыте.
Артистка поведала, что вышла замуж за человека, который страдал наркотической зависимостью. Она была осведомлена о проблеме возлюбленного, однако всё равно вышла за него замуж, надеясь спасти.
С неблагополучным супругом Федункив прожила 13 лет. Женщина многого натерпелась от мужа.
"У меня было чувство совершенного отчаяния, потерянности и какой-то безысходности", — рассказала актриса изданию "Семь дней".
Только в 37 лет Федункив покинула супруга и переехала из Перми в Москву.
Муж терроризировал её родителей, поэтому она забрала его из Перми. Как только родители ушли в мир иной, она снова отправила супруга в Пермь.
Ей до сих пор жалко мужа, поэтому она посылает ему деньги.
"Он в таком же неадекватном русле. Кто его похоронит? У него никого нет", — объяснила артистка.
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