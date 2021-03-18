Марина Федункив рассказала о жизни с мужем-наркоманом

Актриса обладает искромётным чувством юмора, однако её жизнь складывалась довольно печально.

Марина Федункив рассказала о своём негативном семейном опыте.

Артистка поведала, что вышла замуж за человека, который страдал наркотической зависимостью. Она была осведомлена о проблеме возлюбленного, однако всё равно вышла за него замуж, надеясь спасти.

С неблагополучным супругом Федункив прожила 13 лет. Женщина многого натерпелась от мужа.

"У меня было чувство совершенного отчаяния, потерянности и какой-то безысходности", — рассказала актриса изданию "Семь дней".

Только в 37 лет Федункив покинула супруга и переехала из Перми в Москву.

Муж терроризировал её родителей, поэтому она забрала его из Перми. Как только родители ушли в мир иной, она снова отправила супруга в Пермь.

Ей до сих пор жалко мужа, поэтому она посылает ему деньги.

"Он в таком же неадекватном русле. Кто его похоронит? У него никого нет", — объяснила артистка.