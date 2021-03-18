Дзюба извинился за неудачный пенальти, лёжа на сеновале

Артём Дзюба, которого взяли в сборную России на чемпионат мира 2022, решил обратиться к футбольным болельщикам, укорив хейтеров за злобные комментарии. Футболист снял своё видеообращение в позе, которая уже однажды его прославила.

17 марта "Зенит" обыграл ЦСКА со счётом 3:2. Спортсмен винит себя за то, что не сумел забить пенальти, однако радуется тому, что победа всё же досталась его команде.

Дзюба поблагодарил любителей футбола за добрые слова поддержки, попросив всех, кто не удовлетворён в этой жизни, перестать выплёскивать на него весь негатив.

Артём сказал очень правильные слова. Однако подписчиков привело в недоумение, почему спортсмен выбрал для общения с фанатами такой странный ракурс.

Удивительно было и то, что под головой Дзюбы виднелся большой пучок сена, сквозь который проглядывали деревянные брёвна.

Артём стыдливо запахивал на себе халат, обращаясь к фолловерам.

Многие звёзды шоу-бизнеса после скандала с интимным видео Артёма поддержали футболиста, снявшись именно в такой позе.

"Спасибо за победу! Удачи в сборной, капитан. Не обращай внимание на весь этот негатив! Мы с тобой", — написали фанаты "Зенита" под постом Дзюбы.