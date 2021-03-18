Актриса повторила свой хореографический номер по просьбе сына Ильи Авербуха.
Мартин Авербух попросил юную мачеху исполнить искромётный танец своей героини Галины Сергеевны.
"Ну что, друзья мои… Это было непросто — Галина Сергеевна уже не та, но я не привыкла отступать! По просьбе недавнего именинника Мартина @martin_averbukh в свой День Рождения танцую победный танец "самой умной" девочки с экрана. Мартин, спасибо за поздравление и принимай эстафету", — написала Лиза под видео в Instagram.
В "Папиных дочках" ультрамодные движения отличницы в очках и с косичками выглядели очень комично. Теперь же движения Арзамасовой стали более плавными и изящными, хотя Елизавета старалась скопировать танец из прошлого.
Подписчики оценили юмористический номер актрисы.
"Микс робота 90-х и диско 80-х, Такой смешной стиль от души! Спасибо за настроение, и с днём варенья!", — написали фолловеры.
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