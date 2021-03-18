Лиза Арзамасова спустя годы исполнила свой знаменитый танец

Актриса повторила свой хореографический номер по просьбе сына Ильи Авербуха.

Мартин Авербух попросил юную мачеху исполнить искромётный танец своей героини Галины Сергеевны.

"Ну что, друзья мои… Это было непросто — Галина Сергеевна уже не та, но я не привыкла отступать! По просьбе недавнего именинника Мартина @martin_averbukh в свой День Рождения танцую победный танец "самой умной" девочки с экрана. Мартин, спасибо за поздравление и принимай эстафету", — написала Лиза под видео в Instagram.

В "Папиных дочках" ультрамодные движения отличницы в очках и с косичками выглядели очень комично. Теперь же движения Арзамасовой стали более плавными и изящными, хотя Елизавета старалась скопировать танец из прошлого.

Подписчики оценили юмористический номер актрисы.

"Микс робота 90-х и диско 80-х, Такой смешной стиль от души! Спасибо за настроение, и с днём варенья!", — написали фолловеры.