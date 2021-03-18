Алексей Серебряков прокомментировал своё возвращение в Россию

Актёр Алексей Серебряков объяснил, что вовсе не эмигрировал, а уезжал из страны лишь для того, чтобы дать детям хорошее образование за границей.

Артист уже научен горьким опытом, поэтому проявляет особенную осторожность в своих словах, ведь его уже обвиняли в нелюбви к Родине. Серебряков навлекал на себя гнев воинственных патриотов речью на одном из кинофестивалей в Лондоне.

Актёр тогда высказался по поводу того, что стоит критично относится к заявлениям о том, мы живём в окружении врагов.

Эти слова ему не простили. Серебрякову припомнили также, что он снимался в таких неоднозначных картинах, как "Груз 200" Балабанова, "Левиафан" Звягинцева, "Бандитский Петербург" Бортко.

Появление артиста в России было воспринято враждебно. Алексей помнит, к чему приводят неосторожные высказывания, поэтому он стал осторожнее в своих суждениях.

"Вот сейчас что-нибудь скажу, и опять начнётся", — цитирует слова Серебрякова "МК".

Актёр воздержался от речей.

"Всё это просто пена. Мне, честно говоря, совсем не хочется что-то объяснять, давать интервью. Не обессудьте. Когда будет повод, тогда и поговорим", — объяснил артист "Московскому комсомольцу".