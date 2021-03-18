Артист служил в Московском художественном академическом театре имени Горького более двенадцати лет.
О смерти Виктора Конашенкова сообщается на официальном сайте театра МХАТ.
"Светлая память замечательному актёру, соболезнования родным, близким и друзьям Виктора Ивановича", — говорится в сообщении.
Артист умер 17 марта. Причина его смерти уточняется. Звезде сцены было 68 лет. Дата и место прощания с актёром станут известны позже.
Виктор Конашенков родом из Читы. После окончания ГИТИСа он работал в Волгоградском драматическом театре имени Горького, в Московском драматическом театре "Сопричастность" и театре "Мир искусства".
В Московском художественном академическом театре имени Горького он служил с 2009 года.
Любителям театрального искусства Конашенков известен по ролям в таких постановках как "Униженные и оскорблённые", "На дне", "Мастер и Маргарита", "Ромео и Джульетта".
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