Регина Тодоренко рассказала о своей неизлечимой болезни

Ведущая передачи "Орёл и решка" Регина Тодоренко рассказала подписчикам в Instagtram-аккаунте о болезни, которую ещё не научились лечить.

Медики диагностировали у звезды ТВ и интернета витилиго. Нарушение пигментации у артистки проявилось на участке кожи под коленом.

"Друзья мои, я забыла вам сказать. У меня же какая-то есть неизлечимая болезнь, которую сегодня я буду лечить. Она неизлечимая, но я всё-таки стараюсь её устранить. Вот здесь у меня белое пятно, сейчас мы сюда будем вкалывать плазму", — объяснила Тодоренко в Instagtram-сторис.

Регина призналась, что раньше стыдилась своей особенности, поэтому тщательно скрывала белое пятно, однако теперь страдающие витилиго в острой форме выходят на лучшие подиумы мира.

Так проявляется всемирное бодипозитивное движение. После того, как ведущая увидела людей с особенностями кожного покрова в модной индустрии, она приняла свой недостаток и перестала его стыдиться.