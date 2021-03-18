Ведущая передачи "Орёл и решка" Регина Тодоренко рассказала подписчикам в Instagtram-аккаунте о болезни, которую ещё не научились лечить.
Медики диагностировали у звезды ТВ и интернета витилиго. Нарушение пигментации у артистки проявилось на участке кожи под коленом.
"Друзья мои, я забыла вам сказать. У меня же какая-то есть неизлечимая болезнь, которую сегодня я буду лечить. Она неизлечимая, но я всё-таки стараюсь её устранить. Вот здесь у меня белое пятно, сейчас мы сюда будем вкалывать плазму", — объяснила Тодоренко в Instagtram-сторис.
Регина призналась, что раньше стыдилась своей особенности, поэтому тщательно скрывала белое пятно, однако теперь страдающие витилиго в острой форме выходят на лучшие подиумы мира.
Так проявляется всемирное бодипозитивное движение. После того, как ведущая увидела людей с особенностями кожного покрова в модной индустрии, она приняла свой недостаток и перестала его стыдиться.
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