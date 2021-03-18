Юлия Михалкова сыграла в паре с Вячеславом Мясниковым в шоу "Уральские пельмени". Они разыграли супружескую пару, которая столкнулась с беспощадными запросами средней школы.
Михалкова облачилась в шёлковый халат и шутила о школьных поборах "на шторы".
Зрители были немало удивлены, увидев актрису в шоу, которое она давно покинула, объяснив свой уход тем, что чувствует в себе силы начать сольную карьеру, так как выросла из юмористического жанра.
"Она что, вернулась?!";
"Ура! Снова наша дорогая Юленька в эфире! Неужели!";
"Бизнес не удался — пришлось проситься обратно, видимо…" — прокомментировали миниатюру интернет-пользователи.
Выяснилось, однако, что Михалкова не вернулась в шоу. Просто в Сеть выложили ролик, снятый очень давно, которые не вошёл в телевизионные выпуски передачи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.