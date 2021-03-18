Юлия Михалкова сыграла в шоу "Уральские пельмени"

Юлия Михалкова сыграла в паре с Вячеславом Мясниковым в шоу "Уральские пельмени". Они разыграли супружескую пару, которая столкнулась с беспощадными запросами средней школы.

Михалкова облачилась в шёлковый халат и шутила о школьных поборах "на шторы".

Зрители были немало удивлены, увидев актрису в шоу, которое она давно покинула, объяснив свой уход тем, что чувствует в себе силы начать сольную карьеру, так как выросла из юмористического жанра.

"Она что, вернулась?!"; "Ура! Снова наша дорогая Юленька в эфире! Неужели!"; "Бизнес не удался — пришлось проситься обратно, видимо…" — прокомментировали миниатюру интернет-пользователи.

Выяснилось, однако, что Михалкова не вернулась в шоу. Просто в Сеть выложили ролик, снятый очень давно, которые не вошёл в телевизионные выпуски передачи.