У звезды сериала "Кухня" Богатырёва и Арнтгольц родился ребёнок

Актёр впервые стал отцом.

Своей радостью Марк Богатырёв поделился с подписчиками в Instagram.

Актёр, который известен по роли в популярном сериале "Кухня", опубликовал снимок с новорождённым сыном. Богатырёв держит сына высоко над головой. На его лице рисуется счастливая улыбка.

"В доме счастье! Сын родился! Богатырёв Данила Маркович! В добрый путь", — написал новоиспечённый отец в своём микроблоге под фото.

Сына артисту подарила актриса Татьяна Арнтгольц.

О том, что находится в интересном положении, Татьяна долгое время умалчивала. Ведущая программы "Жди меня" лишь на последних месяцах беременности сообщила, что скоро станет мамой во второй раз.

Поклонники Богатырева поспешили поздравить артиста с рождением сына.

"Вам всего самого доброго, растите на радость маме и папе", — написали фолловеры.