Актёр впервые стал отцом.
Своей радостью Марк Богатырёв поделился с подписчиками в Instagram.
Актёр, который известен по роли в популярном сериале "Кухня", опубликовал снимок с новорождённым сыном. Богатырёв держит сына высоко над головой. На его лице рисуется счастливая улыбка.
"В доме счастье! Сын родился! Богатырёв Данила Маркович! В добрый путь", — написал новоиспечённый отец в своём микроблоге под фото.
Сына артисту подарила актриса Татьяна Арнтгольц.
О том, что находится в интересном положении, Татьяна долгое время умалчивала. Ведущая программы "Жди меня" лишь на последних месяцах беременности сообщила, что скоро станет мамой во второй раз.
Поклонники Богатырева поспешили поздравить артиста с рождением сына.
"Вам всего самого доброго, растите на радость маме и папе", — написали фолловеры.
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