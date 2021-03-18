Максакова объяснила смысл своих "антироссийских" высказываний

Оперная певица отметила, что говорила о своих родственниках, а не о россиянах в целом.

Ранее Мария Максакова заявляла, что почувствовала себя "в своей тарелке", когда посетила Украину, тогда как в России её окружали "кроты и жабы".

"Я один раз пошутила в эфире, что по духу мне очень подходит Украина, что я тоже такой вольнолюбивый человек, даже немного бунтарь и что мне комфортно с людьми, которые довольно смелые и думают так же, как и я, что у меня было ощущение, что я попала в сказку "Дюймовочка", что я, наконец, попала к эльфам, предварительно пожив с жабами и кротами", — объяснила своё высказывание Мария Петровна в интервью "Комсомольской правде".

Женщина уверена, что её неправильно поняли, так как она в своей речи имела ввиду супруга, который отобрал у неё офис в центре столицы, и мать Людмилу Максакову, которая не пускает её домой.

Упрёк был адресован также людям, которые "топчут вдову с маленьким ребёнком на руках".