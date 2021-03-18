Продюсер объяснила, зачем вдова солиста "Иванушек" легла в психбольницу

Бывший администратор группы "Иванушки International" Олеся Сазыкина уверена, что Александра Куцевол поступает опрометчиво.

Музыкальный продюсер, бывший администратор группы "Иванушки International" Олеся Сазыкина считает, что Олег Яковлев поступил с бывшей супругой несправедливо, лишив её права на наследства.

Александра Куцевол, тем не менее, не желает покидать жильё покойного возлюбленного. Именно эта причина, по мнению некоторых людей из окружения женщины, побудила её стать пациенткой психиатрической лечебницы.

Олеся Сазыкина убеждена, что Куцевол не из тех женщин, которые могут помутиться рассудком.

"Я эту девочку знаю давно, она может пореветь, бутылку вина выпить, но она не будет лежать в психиатрической больнице — это же просто-напросто сделать себе клеймо на всю оставшуюся жизнь… Да нет никакой больницы… Сашка взяла оборону непонятную, только себе ярлык вешает, чтобы считали, что она ненормальная", — объяснила Сазыкина в интервью Пятому каналу.

Продюсер объяснила, что ей искренне жаль Александру, поэтому она советует ей взяться за ум.

"Надо взяться за ум, может быть, переступить через свои женские амбиции, потому что в 40 лет жизнь только начинается, а она себя гробит. За что она борется: за квартиру, за память?! Непонятно… Мне кажется, она должна бороться за свое женское счастье. Годы-то уходят. Она должна снова влюбиться. Правда, через такое предательство, которое она прошла, тяжело влюбится. Она будет везде искать какой-то подвох", — цитирует слова продюсера Пятый канал.