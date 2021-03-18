Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова написала целый список безобразий, которые ежедневно устраивает супруг.
"У меня есть целый список который я постоянно дополняю с выпученными глазами, полными непонимания, как так можно воообщеееее?!", — написала Оксана в Instagram.
Среди "сверхспобностей" Джигана, по словам Самойловой, — феноменальная неряшливость в бытовых вопросах.
Рэпер, по уверению его супруги, превращает полы в ванной в океаны, оставляет щетину после бритья на её зубной щётке, разбрасывает носки и шорты по дому, неэкономно расходует её кремы.
"Когда он в панике собирается выходить из дома и ищет именно тот костюм, который вообще фиг знает где, исчез 1000 лет назад", — сетует модель.
Подписчицы выразили Оксане полную солидарность
"В точку! Прям мой! Как будто картину писали!" — написали фолловеры.
Некоторых, однако, взяло сомнение в том, что весь груз домашнего быта лежит на плечах супруги рэпера.
"А домработница где?" — поинтересовались женщины.
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