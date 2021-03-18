Валерий Меладзе дал показания по делу о перестрелке в "Москве-Сити"

В 2017 году Валерий Меладзе и Павел Буре стали гостями на дне рождения бизнесмена Дмитрия Павлова.

Тогда случилась перестрелка в башне "Око", в которой участвовали охранники коммерсанта Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП. Ранения получили семь человек.

Двум участникам потасовки — Эльдару Хамидову и Магомеду Исмаилову — предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия, покушении на убийство и хулиганстве.

"Допрос Валерия Меладзе, который является свидетелем по данному делу, окончен. После допроса артист уехал, не став общаться с журналистами. Ожидалось, что в среду показания даст ещё один свидетель — бывший хоккеист сборной России Павел Буре. Однако, как и два дня назад, он не явился на судебное заседание. По словам представителя гособвинения, у него есть для этого "уважительная причина", — сообщает ТАСС.