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Татьяна Брухунова преобразилась и назвала себя источником новостей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна периодически превращается из Золушки в сногсшибательную красотку.

Татьяна Брухунова преобразилась и назвала себя источником новостей

Татьяна Брухунова оказалась женщиной яркой, харизматичной и способной привлекать к себе внимание.

Первоначальные нападки общественности, связанные с тем, что Евгений Петросян увлёкся молодой особой, давно сошли на нет.

Подписчики с удовольствием наблюдают за буднями материнства и часами досуга Татьяны. Женщина довольно активно ведёт свою страничку в Instagram.

Брухунова работает на контрасте. Она нередко выставляет в Сети снимки в домашних уютных образах, которые вызывают неодобрение диванных критиков.

Когда же Татьяна устраивает стильные фотосессии в женственных нарядах, интернет-аудитория спешит выразить ей свой восторг.

Недавно супруга юмориста облачилась в чёрную кожаную юбку, необычную блузку горчичного цвета и стильную шляпку.

"Я Женщина, а значит я всесильна…
Всесильная я в слабости своей.
Сама я автор своего же фильма,
Сама актриса, зритель и источник новостей", — написала Татьяна под серией очаровательных снимков.

Подписчики поспешили высказать своё мнение по поводу нового образа Брухуновой.

"Вам очень идут шляпы", — написали фолловеры.

"Какая же Вы красивая женщина. И мне так нравится, когда Вы такая домашняя бываете, простая девушка, а потом бах — огонь, пожар, и Вы уже красотка", — прокомментировали фотосессию интернет-пользователи.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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