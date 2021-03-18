Супруга Евгения Петросяна периодически превращается из Золушки в сногсшибательную красотку.
Татьяна Брухунова оказалась женщиной яркой, харизматичной и способной привлекать к себе внимание.
Первоначальные нападки общественности, связанные с тем, что Евгений Петросян увлёкся молодой особой, давно сошли на нет.
Подписчики с удовольствием наблюдают за буднями материнства и часами досуга Татьяны. Женщина довольно активно ведёт свою страничку в Instagram.
Брухунова работает на контрасте. Она нередко выставляет в Сети снимки в домашних уютных образах, которые вызывают неодобрение диванных критиков.
Когда же Татьяна устраивает стильные фотосессии в женственных нарядах, интернет-аудитория спешит выразить ей свой восторг.
Недавно супруга юмориста облачилась в чёрную кожаную юбку, необычную блузку горчичного цвета и стильную шляпку.
"Я Женщина, а значит я всесильна…
Всесильная я в слабости своей.
Сама я автор своего же фильма,
Сама актриса, зритель и источник новостей", — написала Татьяна под серией очаровательных снимков.
Подписчики поспешили высказать своё мнение по поводу нового образа Брухуновой.
"Вам очень идут шляпы", — написали фолловеры.
"Какая же Вы красивая женщина. И мне так нравится, когда Вы такая домашняя бываете, простая девушка, а потом бах — огонь, пожар, и Вы уже красотка", — прокомментировали фотосессию интернет-пользователи.
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