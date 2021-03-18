Татьяна Брухунова преобразилась и назвала себя источником новостей

Супруга Евгения Петросяна периодически превращается из Золушки в сногсшибательную красотку.

Татьяна Брухунова оказалась женщиной яркой, харизматичной и способной привлекать к себе внимание.

Первоначальные нападки общественности, связанные с тем, что Евгений Петросян увлёкся молодой особой, давно сошли на нет.

Подписчики с удовольствием наблюдают за буднями материнства и часами досуга Татьяны. Женщина довольно активно ведёт свою страничку в Instagram.

Брухунова работает на контрасте. Она нередко выставляет в Сети снимки в домашних уютных образах, которые вызывают неодобрение диванных критиков.

Когда же Татьяна устраивает стильные фотосессии в женственных нарядах, интернет-аудитория спешит выразить ей свой восторг.

Недавно супруга юмориста облачилась в чёрную кожаную юбку, необычную блузку горчичного цвета и стильную шляпку.

"Я Женщина, а значит я всесильна…

Всесильная я в слабости своей.

Сама я автор своего же фильма,

Сама актриса, зритель и источник новостей", — написала Татьяна под серией очаровательных снимков.

Подписчики поспешили высказать своё мнение по поводу нового образа Брухуновой.

"Вам очень идут шляпы", — написали фолловеры. "Какая же Вы красивая женщина. И мне так нравится, когда Вы такая домашняя бываете, простая девушка, а потом бах — огонь, пожар, и Вы уже красотка", — прокомментировали фотосессию интернет-пользователи.