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Близкие Юлии Началовой рассказали о том, какой была певица

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С момента кончины Юлии Началовой прошло два года. Поклонники и друзья певицы ратуют за то, чтобы присвоить ей звание народной артистки России посмертно.

Близкие Юлии Началовой рассказали о том, какой была певица

Она выросла на глазах у зрителей, так как начала свою сценическую карьеру в юном возрасте, появляясь каждое воскресенье на ТВ-экранах в программе "Утренняя звезда".

Телеканал "360" собрал свидетельства тех, кто знал и любил Началову.

"Осознание того, какой был этот человек, приходит гораздо позже. Весь масштаб её, потенциал, талант, доброта, которой она одаривала абсолютно всех — и врагов, и друзей, и близких, и неблизких. Это замечательно светлый человек, по которому я очень скучаю", — отметил певец Александр Панайотов.

Свою скорбь высказала Эвелина Блёданс.

"Как же быстро летит время. Очень быстро растут наши дети, очень быстро проходит время с каких-то печальных событий, и невозможно понять и представить, как так произошло, что небо забрало у нас Юленьку. И то, что она такая молодая, такая добрая и яркая, такая нежная, такая искренняя девочка, и так вот раз — и ушла", — сказала телеведущая.

Отец певицы Виктор Началов рассказал о своей внучке Вере, дочери Началовой.

"Дочь Юлии ходит в школу, целый день в ней проводит. Любит мюзиклы, поёт песни. Живёт нормальной, обыкновенной жизнью. 15-й год уже, взросленькая. Трудно сказать, хочет ли пойти по стопам мамы. Очевидный талант есть. Как он будет развиваться со временем, посмотрим", — объяснил Виктор Васильевич.

Могила Юлии Началовой никогда не пустует. Поклонники певицы считают, что певица даже с того света посылает на землю позитивные лучи.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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