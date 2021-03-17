Клава Кока решила произвести фурор, появившись в ярком образе перед московскими школьниками.
"Привет, школота, как там уроки? Прямо сейчас направляюсь в одну из школ! Посмотрю, что из этого выйдет!" — сообщила Кока подписчикам.
Звезда Black Star для встречи с подрастающим поколением облачилась во флуоресцентно-жёлтую шубу. Дополняли образ объёмные зелёные серьги, длинные ресницы и броский маникюр.
Исполнительница хита "Покинула чат" своим триумфальным появлением заставила детей напрочь забыть об учебном процессе.
Ребята все наперебой включили камеры и стремились запечатлеть звезду YouTube и Instagram на видео, чтобы получить свою порцию того, что в Сети называют "хайпом".
Когда Клаву одарили букетом цветов, она почувствовала в себе непреодолимую страсть к педагогике.
"Это мои дети, мой класс! Я — учительница!" — восклицала Клава с букетом роз в руках.
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Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.