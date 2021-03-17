Лолита Милявская отметила, что многое о себе узнала, когда расшифровали её ДНК-тест. Певица уверена, что генетический анализ позволяет узнать о своих сильных и слабых сторонах, что может уберечь от многих ошибок в жизни.
Сама Лолита одной из первых проанализировала свою генетику.
"Я выяснила, например, что у меня ген плохого водителя. Я — человек, который за рулём уже лет 20 без единой аварии, подсознательно всегда понимала, что должна ездить очень осторожно. А ещё мне всегда тяжело давались танцы. Всё, что на сцене нужно было станцевать, всегда стоило мне больших усилий. Кто-то на это тратил два часа, а я месяц. И я не знала, что это ген. А вот гена алкоголизма у меня, кстати, нет, поэтому могу себе до сих пор позволить выпить", — цитирует слова Лолиты "Собеседник".
Исполнительница объяснила, что генетический анализ порой выдаёт очень занимательные вещи.
"У одного из известных спортсменов в анализе стояло, что у него нет склонности к его виду спорта. А он один из лучших в своем деле. И надо сказать, помолчав, он признался, что всегда это чувствовал, поэтому больше всех всегда вкалывал. Анализ ДНК — это не приговор, ты можешь себя пересилить, можешь работать и победить предрасположенность, просто тебе это будет даваться тяжелее", — объяснила Лолита.
Первыми героями программы станут Марина Федункив и Алексей Панин.
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