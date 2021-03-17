Анита Цой объяснила, что стало причиной скандала на шоу "Маска"

Уход Азизы из популярного шоу "Маска" был самым драматичным за всю историю проекта. Тот факт, что на разоблачении певицы, выступающей в в образе пингвина, настоял именно Филипп Киркоров, был воспринят особенно остро.

Исполнительнице приписывают роман с королём российской эстрады, поэтому члена жюри заподозрили в предвзятом отношении к артистке.

Неподдельные слёзы Азизы заставили Аниту Цой винить и себя в том, что произошло.

Филипп Киркоров, который очень азартно относится к конкурсу, был уверен, что за маской пингвина скрывалась именно Анита Цой.

"За Азизу стало обидно. Она очень хотела дойти до финала и приняла участие в шоу, наверное, только потому, что реально оценивала свои силы. У неё же очень хорошие голосовые данные. Поэтому она, конечно, не ожидала, что так быстро может вылететь. К тому же… из-за меня", — цитирует Аниту издание "Собеседник".