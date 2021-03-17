Фигурист сумел угодить молодой супруге в день её рождения, сделав ставку на эмоции и впечатления.
Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова подкупает поклонников тем, что с восторгом смотрит на мир. Девушка полна позитива и умеет восхищаться тем, что её окружает.
Если простые вещи могут радовать Лизу, то полёт на воздушном шаре заставил её плакать от счастья. Актриса взирала на пустынный пейзаж Объединенных Арабских Эмиратов с высоты птичьего полёта.
Трогательные кадры Илья Авербух опубликовал в своём аккаунте Instagram.
"Пари вот так всегда над землёй. Как этим прекрасным утром и этим рассветом. Будь рассветом", — написал фигурист под трогательными кадрами в своём микроблоге.
"Спасибо, это удивительное утро", — ответила Лиза с влажными от слёз глазами.
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