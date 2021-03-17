Авербух подарил Арзамасовой романтический полёт на воздушном шаре

Фигурист сумел угодить молодой супруге в день её рождения, сделав ставку на эмоции и впечатления.

Звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова подкупает поклонников тем, что с восторгом смотрит на мир. Девушка полна позитива и умеет восхищаться тем, что её окружает.

Если простые вещи могут радовать Лизу, то полёт на воздушном шаре заставил её плакать от счастья. Актриса взирала на пустынный пейзаж Объединенных Арабских Эмиратов с высоты птичьего полёта.

Трогательные кадры Илья Авербух опубликовал в своём аккаунте Instagram.

"Пари вот так всегда над землёй. Как этим прекрасным утром и этим рассветом. Будь рассветом", — написал фигурист под трогательными кадрами в своём микроблоге. "Спасибо, это удивительное утро", — ответила Лиза с влажными от слёз глазами.