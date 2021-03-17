В Сети осудили Моргенштерна за видеоряд с Гитлером

Представители старшего поколения не поняли, почему выступление рэпера в Сочи сопровождали фашистские кадры.

Недоумение вызвало то, что одну из своих песен про алчных девиц Моргенштерн исполняет на фоне странных образов, в котором можно узнать лидера нацистов Адольфа Гитлера.

"Почему за демонстрацию нацистской символики, причем в совершенно не прославляющем контексте, одни сидят, а другие получают гонорары?" — возмутились интернет-пользователи.

Представители молодого поколения вступились за своего кумира.

Блогеры объяснили, что на кадрах показан фрагмент популярного среди подростков мультика "Шрек VS Гилер", в котором не восхваляют, а высмеивают фюрера.

"Чем вас оскорбляет демонстрация ролика, в котором Гитлер показан три раза, два из которых совершает самоубийство? Мем "Шрек VS Гитлер" давно гуляет по Сети, это суперпопулярная тема из ТикТока. Там тысячи роликов в стиле Шрек против супергерои/рэперы/поп-персонажи и прочее, вот и Гитлер там тоже есть. Это эпатаж, но в чем тут пропаганда фашизма? Комическое изображение фюрера все-таки отличается от пропаганды его идеологии", — объяснил краснодарский блогер Олуреми Мустафа.