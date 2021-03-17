Иван Ургант подшутил над Аллой Пугачёвой, посетившей кибер-вечеринку

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" прошёлся по всем гостям необычного дня рождения Насти Ивлеевой.

Фотографии с пафосного торжества разлетелись по Сети. Только ленивый не поиронизировал над интересной тусовкой, на которой в качестве VIP-персоны была приглашена сама Примадонна.

Алла Пугачёва пришла на праздник в коротких шортах в сопровождении супруга Максима Галкина, примерившего на себя роль Гарри Поттера.

Иван Ургант, глядя на необычные снимки, отметил, что Алла Борисовна отлично выглядит.

Шоумена особенно привлекла фотография Пугачёвой с Элджеем.

"Знаешь, что сказала Пугачёва, после того, как сфотографировалась? Она подошла к Элджею и сказала: "Игорь, как же тебе хорошо без усов!" — пошутил телеведущий, намекая на то, что певица могла перепутать рэпера с Игорем Николаевым.

Ургант также отметил, глядя на бритого Даню Милохина, что начался весенний призыв. О начале дачного сезона, по мнению ведущего, свидетельствует наряд Ксении Собчак, у которой на голове красовался головной убор, смахивающий на грабли.