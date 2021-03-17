Алексей Панин признался, за какие видео ему очень стыдно

О "подвигах" Алексея Панина ходят легенды. Его имя уже стало синонимом довольно откровенных выходок, из-за которых актёра не устают ругать в прессе и в Сети.

Сам Панин придерживается очень свободных взглядов на интимные стороны жизни. Он пропагандирует свободную любовь, не признающую условностей и правил.

"Мы никого не обманываем, живём так, как нам нравится. Мы что, убиваем детей или бабушек грабим? Разве за секс надо себя корить?" — объяснил свою позицию актёр в интервью "Комсомольской правде".

При этом артист находит в своей жизни вещи, за которые не устаёт себя ругать. Поводом для горьких сожалений Панина стали его съёмки в сериалах, которые он относит к низкопробным мыльным операм. В подобных сериалах украинского производства Панин, по его собственному признанию, снимался в начале 90-х.

Принимать участие в дешёвых сериалах по 250 серий, по словам актёра, его заставлял неуёмный энергичный характер.