О "подвигах" Алексея Панина ходят легенды. Его имя уже стало синонимом довольно откровенных выходок, из-за которых актёра не устают ругать в прессе и в Сети.
Сам Панин придерживается очень свободных взглядов на интимные стороны жизни. Он пропагандирует свободную любовь, не признающую условностей и правил.
"Мы никого не обманываем, живём так, как нам нравится. Мы что, убиваем детей или бабушек грабим? Разве за секс надо себя корить?" — объяснил свою позицию актёр в интервью "Комсомольской правде".
При этом артист находит в своей жизни вещи, за которые не устаёт себя ругать. Поводом для горьких сожалений Панина стали его съёмки в сериалах, которые он относит к низкопробным мыльным операм. В подобных сериалах украинского производства Панин, по его собственному признанию, снимался в начале 90-х.
Принимать участие в дешёвых сериалах по 250 серий, по словам актёра, его заставлял неуёмный энергичный характер.
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