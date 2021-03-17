Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шойгу: Россия ответит на размещение Соединёнными Штатами новых ракет
Защитник "Спартака" Кутепов заменит Жирова в сборной России
"Авроре" выделят 3,5 млрд рублей
В Подмосковье стартовала акция "Сообщи, где торгуют смертью"
Неожиданный триумф: Россия выиграла ЧМ по сноуборду и фристайлу
Эксперты перечислили регионы с дефицитом новостроек
Японцы негативно отреагировали на развитие туризма на Курилах
Медведя, испугавшего жителей Нижневартовска, поймали
УЕФА не будет наказывать судью Карасёва за отказ встать на колено

Алексей Панин признался, за какие видео ему очень стыдно

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

О "подвигах" Алексея Панина ходят легенды. Его имя уже стало синонимом довольно откровенных выходок, из-за которых актёра не устают ругать в прессе и в Сети.

Алексей Панин признался, за какие видео ему очень стыдно

Сам Панин придерживается очень свободных взглядов на интимные стороны жизни. Он пропагандирует свободную любовь, не признающую условностей и правил.

"Мы никого не обманываем, живём так, как нам нравится. Мы что, убиваем детей или бабушек грабим? Разве за секс надо себя корить?" — объяснил свою позицию актёр в интервью "Комсомольской правде".

При этом артист находит в своей жизни вещи, за которые не устаёт себя ругать. Поводом для горьких сожалений Панина стали его съёмки в сериалах, которые он относит к низкопробным мыльным операм. В подобных сериалах украинского производства Панин, по его собственному признанию, снимался в начале 90-х.

Принимать участие в дешёвых сериалах по 250 серий, по словам актёра, его заставлял неуёмный энергичный характер.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Чистая прибыль "Русала" снизилась на 20,9%
27 марта в Простоквашино отправится второй поезд с туристами
Алексей Панин признался, за какие видео ему очень стыдно
Шойгу: Россия ответит на размещение Соединёнными Штатами новых ракет
Ольга Бузова посетила гинеколога и опубликовала смайлик с малышом
Защитник "Спартака" Кутепов заменит Жирова в сборной России
"Авроре" выделят 3,5 млрд рублей
В Подмосковье стартовала акция "Сообщи, где торгуют смертью"
Неожиданный триумф: Россия выиграла ЧМ по сноуборду и фристайлу
Алла Пугачёва ответила на нападки музыкального критика Соседова
Популярное
Общество
Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью

Ловкое обращение президента России с канцелярскими предметами снова стало популярной новостью, вытеснившей из повестки проблемы обычных граждан.

Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Парад мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Новости Симферополя
Сколько жителей Крыма недовольно воссоединением с Россией
Путешествия
Российские туристы не смогут отдохнуть на Кипре
Любовь Степушова В Бразилии к власти придут военные, если "народ захочет" Любовь Степушова Наталия Красовская Фейки 21 века: новости ненастоящие, а жертвы – реальные Наталия Красовская Усам Оздемиров Цифровой суверенитет становится девизом дня Усам Оздемиров
Новости медицины
Микробиолог Гинцбург сообщил о противопоказаниях для вакцинации
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта
Бывший СССР
Что стоит за переводом казахского языка на латиницу? Мнение эксперта
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников