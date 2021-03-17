Экс-ведущая "Дома-2" заинтриговала интернет-публику тем, что опубликовала в сторис Instagram кадры, на которых заходит в кабинет врача-гинеколога. 35-летняя звезда ранее заявляла, что планирует завести ребёнка, когда ей исполнится тридцать пять.
Табличку с именем специалиста прикрывает смайлик в виде розового сердечка, на котором красуется младенец.
"Вовсю занимаюсь свои здоровьем", — подписала сторис Бузова.
Пост подписчики восприняли как намёк на интересное положение ведущей. Это особенно удивило публику в контексте расставания Ольги с Давидом Манукяном.
"Оля, ты беременна?" — поинтересовались подписчики.
Ольга не отвечает на подобные вопросы, предпочитая оставлять аудиторию в неведении.
Многие восприняли публикацию как очередную попытку Ольги привлечь внимание к своей персоне.
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