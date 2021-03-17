Ольга Бузова посетила гинеколога и опубликовала смайлик с малышом

Экс-ведущая "Дома-2" заинтриговала интернет-публику тем, что опубликовала в сторис Instagram кадры, на которых заходит в кабинет врача-гинеколога. 35-летняя звезда ранее заявляла, что планирует завести ребёнка, когда ей исполнится тридцать пять.

Табличку с именем специалиста прикрывает смайлик в виде розового сердечка, на котором красуется младенец.

"Вовсю занимаюсь свои здоровьем", — подписала сторис Бузова.

Пост подписчики восприняли как намёк на интересное положение ведущей. Это особенно удивило публику в контексте расставания Ольги с Давидом Манукяном.

"Оля, ты беременна?" — поинтересовались подписчики.

Ольга не отвечает на подобные вопросы, предпочитая оставлять аудиторию в неведении.

Многие восприняли публикацию как очередную попытку Ольги привлечь внимание к своей персоне.